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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Uktayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse COVID-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak" ifadelerini kullandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 18:52
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