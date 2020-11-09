Uktayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse COVID-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak" ifadelerini kullandı.