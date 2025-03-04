Ukrayna Başbakanı: Ukrayna, ABD ile işbirliğini sürdürme konusunda kesinlikle kararlı

Başbakan Şmigal, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri ve ABD-Ukrayna ilişkilerini değerlendirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik silah yardımını askıya almasına ilişkin haberleri değerlendiren Şmigal, Ukrayna Savunma Bakanlığından henüz böyle bir bilgi almadığını aktardı.

Şmigal, dün akşama kadar alınan bilgilere göre silah yardımının sürdüğünü ve devam ettiğini kaydetti.

ABD'nin desteğinin Ukrayna için son derece önemli olduğunu vurgulayan Şmigal, söz konusu desteğin sürdürülmesi yönünde Washington ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Şmigal, "Bugün Ukrayna, ABD ile işbirliğini sürdürme konusunda kesinlikle kararlıdır ve üç yıldır bizi destekleyen, en büyük ortaklarımızdan biri olan dünya lideri ABD'nin desteğinin devam edeceğinden eminim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı gerçekten sona erdirmek istediğine inandıklarını dile getiren Şmigal, Ukrayna'nın bu süreçte belirleyici bir "rol oynaması" gerektiğini savundu.

Şmigal, ABD'nin Ukrayna'ya yardımın kesilmesi durumunda özellikle hava savunma sistemi "PATRIOT" füzeleriyle ilgili sorunları yaşayabileceklerini belirterek "Böyle bir risk var ve ABD ve diğer ortaklarla birlikte bu riskin gerçekleşmemesini sağlayacak bir yol bulacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak elementleriyle ilgili işbirliği konusunda ABD ile anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını aktaran Şmigal, şimdilik bu yönde ABD'den "diplomatik yanıt" beklediklerini dile getirdi.

Şmigal, ayrıca "Elbette, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan ve G7 ülkelerinden belirli güvenlik garantileri istiyoruz." ifadesini kullandı.