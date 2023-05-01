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Dünya
AA 01.05.2023 12:45

Ukrayna: Bahmut'un bazı kesimlerinde birliklerimiz karşı taarruza geçti

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Bahmut'un bazı kesimlerinde Ukrayna birliklerinin Ruslara karşı taarruza geçtiğini bildirdi.

Ukrayna: Bahmut'un bazı kesimlerinde birliklerimiz karşı taarruza geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sırskiy, dün cephe hattının birkaç yönünü ziyaret ederek başarılı askerlere devlet nişanı takdim etti.

Sırskiy, burada cephedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Liman yönünde Ukrayna ordusunun son birkaç gün boyunca Rusların çok sayıda saldırısını püskürttüğünü aktaran Sırskiy, "Düşmanın mevzilerimizi ele geçirme girişimleri başarısız oldu. Düşman kayıplar verdi, 10 düşman askerini esir aldık." dedi.

Sırskiy, Bahmut yönünde yoğun çatışmaların devam ettiğini belirterek Rusların çeşitli yönlerde Ukrayna askerlerinin savunmasını kırmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu ileri sürdü.

Rus askerlerinin ilerlemek için maksimum çabayı gösterdiğini kaydeden Sırskiy, "Önemli kayıplara rağmen yeni Wagner saldırı grupları, diğer özel şirketlerden savaşçılar sürekli savaşa giriyor. Ancak düşman şehri kontrol altına almayı başaramıyor." ifadelerini kullandı.

Sırskiy, Bahmut yönünde durumun oldukça karmaşık olduğunu söyleyerek "Aynı zamanda şehrin bazı kesimlerinde birliklerimiz düşmana karşı taarruza geçmiş, düşman bazı mevzilerini terk etmiştir." dedi.

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