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Dünya
TRT Haber 01.05.2023 12:15

Belçika ve Fransa'da PKK provokasyonu

Terör örgütü PKK yandaşları yurt dışında oy kullanan Türklere saldırdı. Seçim sürecini provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanları Belçika ve Fransa'da olay çıkardı. Türklere saldıran terör yandaşlarına Belçika ve Fransa polisi sessiz kaldı.

Yurt dışında yaşayan Türkler seçime yoğun ilgi gösteriyor. Terör örgütü PKK yandaşları ise oy kullanmaya giden Türkleri hedef alıyor.

Türkler, kurulan oy kullanma merkezine gittiklerinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonu ile karşı karşıya kaldı.

Önce bir grup PKK sempatizanı oy kullanmaya gidenlere sözlü saldırıda bulundu.
Ardından da yumruklarla saldırdı.

Pazar günü oy kullanma merkezinin önündeki saldırıya Belçika polisi sessiz kaldı.

Terör örgütü PKK yandaşları Paris, Strazburg ve Bordeaux'daki Türk konsoloslukları önünde de eş zamanlı provokatif eylem düzenledi.

PKK paçavralarını sallayan terör destekçileri, Türklerin oy kullanmasını engellemek istedi.

Oy kullanma işlemini sabote etmek çalışan terör destekçilerine Türkler tepki gösterdi.

PKK yandaşları ile Türkler arasında arbede yaşandı. Fransız polisi de terör örgütü yandaşlarının eylemleri karşısında tepkisiz kaldı.

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