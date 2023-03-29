Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ukrayna: Bahmut'ta Su-24M bombardıman uçağı düşürüldü
[Fotograf: DHA]
Ukrayna Savunma Bakanlığı, yerel saatle 01.30 sıralarında Bahmut bölgesinde Rus Su-24M tipi bombardıman uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetlerine bağlı uçaksavar füze birimlerinib bir Rus Su-24M bombardıman uçağını imha ettiğini açıkladı.
Açıklamada, "Müdahale saat 01:30 sularında Bakhmut yönünde gerçekleşti." denildi.
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