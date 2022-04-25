The Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililerle Washington'da bir araya gelen Ukrayna Maliye Bakanı Marchenko, ülkesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak için hazirana kadar 2 milyar doları ABD'den olmak üzere ayda toplam 5 milyar dolarlık uluslararası ekonomik yardım istedi.

Marchenko, gazeteye verdiği röportajda, gerekli finansmanı sağlamak ve savaşı kazanmak için açığın hemen kapatılması gerektiğini vurguladı.

"Ukrayna'nın aylık 7 milyar dolara ihtiyacı var"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen bir toplantıda, Rusya'nın saldırısından kaynaklanan ekonomik kayıpları telafi etmek için Ukrayna'nın aylık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.

"Biden yönetimi Kongre'den Ukrayna'ya yönelik ek yardım istemeye hazırlanıyor"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, Biden yönetiminin Kongre'den Ukrayna'ya yönelik ek yardım istemeye hazırlandığını aktarmıştı.

ABD, savaşın başladığı şubat sonundan bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolarlık ekonomik destek sağladı.

Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurmuştu.