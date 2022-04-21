ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüştü. Ardından açıklama yapan Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bazı toprakları ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Biden, "Rusya savaşın bir sonraki sahnesini kurarken şu anda çok kritik bir zaman dilimindeyiz" dedi.

Ukrayna'ya ek yardım paketi: İHA, ağır silahlar, onlarca obüs...

Biden, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya yardımları ulaştırmak için elinden geleni yaptığına dikkati çekerek, "Bugün Ukrayna'nın doğuda ve Donbas bölgesinde savaş kabiliyetinin artırılması için 800 milyon dolarlık daha yardımı açıklıyorum. Bu paketin içinde ağır silahlar, onlarca obüs ve 144 bin cephane paketi ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna'yı sadece cephede değil ekonomi alanında da desteklediklerinin altını çizen Biden, "Ukrayna hükümetine 500 milyon dolar doğrudan ekonomik yardım sağlayacağımızı da buradan duyuruyorum. Bu rakamla son 2 ayda Ukrayna'ya sağladığımız ekonomik yardım 1 milyar dolara ulaşıyor" bilgisini paylaştı.

Ayrıca Biden, "Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukraynalılar çok büyük bedeller ödedi. Ukraynalılar, ABD'ye sığınmak için Avrupa'dan doğrudan gelebilecek" dedi.

"Rus gemileri ABD limanlarına giremeyecek"

Biden, Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı da sürdüreceklerinin altını çizdi:



"ABD, Avrupa'da olduğu gibi Rusya ile ilişkili gemilerin limanlarına girmesine izin vermeyecek. Bu da Rus bayraklı veya Rusya'nın yararına işletilen hiçbir geminin ABD limanlarına demirleyemeyeceği ve ABD kıyılarına erişemeyeceği anlamına geliyor."

Mariupol Rusya'nın kontrolünde mi?

Bir muhabirin "Mariupol Rusya'nın kontrolünde mi?" sorusuna Mariupol'ün tamamen düştüğüne dair bir kanıt olmadığı yanıtını veren Biden, "Mariupol'de insani koridorlar açılmalı ve siviller güvenli yerlere gönderilmeli. Putin, Mariupol'den bir insani koridor açılmasına izin vermeli" dedi.

"Mariupol ele geçirildi"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'e Ukrayna’nın Mariupol şehrindeki Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi vermişti.

Rusya Savunma Bakanı, Putin'e Mariupol'ün ele geçirildiğini söylemiş, Putin de Mariupol'deki başarılı operasyon nedeniyle Şoygu'yu tebrik etmişti.

Zelenskiy: Rusya Mariupol'ün büyük kısmını kontrol ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Şoygu'nun Putin'e Mariupol ile ilgili verdiği bilgilere yönelik açıklama yaptı.

"Rusya Mariupol'ün büyük kısmını kontrol ediyor ancak Ukrayna güçleri halen bir bölgesinde bulunuyor" diyen Zelenskiy, Rusya'ya Mariupol'deki sivil ve askerlerin takası için tüm seçenekleri önerdiklerini ve Rusya'nın cevabını beklediklerini belirtti.