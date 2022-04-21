Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,74 artarak 35.421,44 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,93 artışla 4.501,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kazançla 13.617,78 puana yükseldi.

ABD'de açıklanmaya devam eden şirket bilançoları, yükseliş eğilimindeki tahvil faizleri, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Çin'de COVID-19 salgınının neden olduğu belirsizliğin etkisiyle dün karışık bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta yükseliş gösterdi.

Dün yüzde 2,98'le yaklaşık 4 yılın zirvesini görmesinin ardından gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 2,87'de dengelendi.