Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yükselişle açıldı
[Fotoğraf:Reuters]
New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesi güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,74 artarak 35.421,44 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,93 artışla 4.501,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kazançla 13.617,78 puana yükseldi.
ABD'de açıklanmaya devam eden şirket bilançoları, yükseliş eğilimindeki tahvil faizleri, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Çin'de COVID-19 salgınının neden olduğu belirsizliğin etkisiyle dün karışık bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta yükseliş gösterdi.
Dün yüzde 2,98'le yaklaşık 4 yılın zirvesini görmesinin ardından gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 2,87'de dengelendi.
Etiketler: Borsa
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