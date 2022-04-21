Doğum günü dolayısıyla Kraliçe'nin atlara olan ilgisini de yansıtan, iki midilliyle Windsor Kalesi'nde çekilen bir fotoğrafı yayınlandı.

Kraliçe, doğum günü kapsamında, İngiliz hanedanının 4 kuşaktır kullandığı Norfolk kentindeki Sandringham Malikhanesi'nde ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya gelecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96'ncı doğum günü, başkent Londra'da da Hyde Park'taki top atışlarıyla kutlandı.

[Fotoğraf: AA]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'ın yanı sıra İngiliz bakan ve milletvekilleri de Kraliçe'nin doğum gününü paylaştıkları mesajlarla tebrik etti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Kraliçe Elizabeth, İngiltere'de 95-99 yaş grubundaki yaklaşık 124 bin kişiden biri ve bunların neredeyse dörtte üçünü kadınlardan oluşuyor.

Televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni oldu

Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede 21 Nisan 1926'da dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümünün ardından Kraliçe unvanını aldı.

Kraliçe, 1952'de tahta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, "televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni" oldu.

[Fotoğraf: AA]

İngiltere Kraliçesi, 14 İngiliz başbakanı gördü

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre içinde Winston Churchill'den Boris Johnson'a kadar toplam 14 İngiliz başbakanı gördü.

Kraliçenin tahtta kaldığı süre içinde Soğuk Savaş başlayıp biterken Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kraliçe Elizabeth, büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı

Kraliçe Elizabeth, İngiliz Monarşisinde 70 yıllık hükümdarlığıyla, "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip.

Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı. 1901'de 81 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe Victoria, 63 yıl 7 ay tahtta kalmıştı.

Kraliçe Elizabeth'in tahtta kalma rekoru, en büyük oğlu Galler Prensi Charles'ın da "İngiltere'de en uzun süredir tahtı bekleyen varis" olmasına neden oldu.

İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 65. yılı 2017'de "Safir Yıl Dönümü" adı altında, 60. yılı "Pırlanta Yıl Dönümü" adıyla 2012'de, tahttaki 50. yılı "Altın Yıl Dönümü" adıyla 2002'de ve 25. yılı ise "Gümüş Yıl Dönümü" adıyla 1977'de kutlandı.

Kraliçenin tahta çıkışının 70. yılı ise "Platin Yıl Dönümü" adı altında bu yıl kutlanacak.