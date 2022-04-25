Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA, TRT Haber
Rusya'dan 40 Alman diplomat için sınır dışı kararı
[Görsel: Getty Images]
Rusya Dışişleri Bakanlığı 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın, Berlin yönetiminin aynı sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme olarak alındığı vurgulandı.
Almanya, söz konusu adımı 4 Nisan tarihinde atmıştı.
Buça meselesi ve sınır dışı kararı
Rusya'nın, Ukrayna'da Buça ve Irpin kentlerinden çekilirken katliam yaptığı öne sürülmüştü.
Rus tarafı iddiayı reddetse de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Buça'dan gelen görüntüler sonrasında Rusya Büyükelçiliğinin önemli sayıda çalışanını "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini belirtmişti.
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