Buça'daki katliam iddialarına ilişkin birçok ülkeden tepki açıklamaları geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Ukrayna'da savaş suçu işlendiğine dair kanıtlar oldukça açık. Bunun sorumlusu Rus ordusu gibi görünüyor. Sorumlular hesap vermek zorunda." dedi.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, "Ukrayna'ya askeri ekipman tesliminin sınırlamasız devam etmesi gerek." ifadelerini kullandı.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Suçluların adalete teslim edilerek ve mahkum edilmesi gerektiğini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de yaptırımların işe yaramadığını ve Ukrayna hava sahasının kapatılması gerektiğini ifade etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentindeki sivillere yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'ya karşı daha sert eylem çağrısında bulunmak ve Ukrayna'yı barış görüşmelerinde desteklemek için Polonya'ya gidecek.

Moldova, Yeni Zelanda ve Japonya da saldırıları kınadı.

"Savaş suçu failleri hesap verecek"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de tepkisini sosyal medyada paylaştı. "Rus ordusunun Buça'da yaptığı zulme ait görüntüler nedeniyle şoke oldum." dedi.

Michel, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulanacağını ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini söyledi.

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen de, "Savaş suçu failleri hesap verecek" paylaşımı yaptı. Acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

AB'den "ek yaptırım" mesajı

AB Dış İlişkiler Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Çok sayıda sivil ölüm ve zayiatın yanı sıra sivil altyapıların yıkımına ilişkin tüyler ürpertici görüntüler, Rusya'nın Ukrayna'ya ve halkına karşı yürüttüğü acımasız savaşının gerçek yüzünü gösteriyor. Buça ve diğer kasabalardaki katliamlar, Avrupa topraklarında işlenen vahşet listesine yazılacak." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın söz konusu vahşetten sorumlu olduğu vurgulanan açıklamaya göre, AB, sorumluların hesap vermesi için yürütülen süreçlere destek verecek.

Açıklamada, "AB, acilen Rusya'ya karşı ek yaptırımlar üzerinde çalışmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Moskova suçlamaları reddediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Buça sivillerin öldürüldüğüne dair bilgilerin sorgulanması gerektiğini savundu.

Peskov, "Gördüğümüz görüntülere güvenmemek lazım. Savunma Bakanlığımızın uzmanları, görüntülerin sahte olduğuna dair belirtileri tespit etti." şeklinde konuştu.

Ülke liderlerinin Buça'daki durumla ilgili yeterince kanıt olmadan açıklama yapma konusunda acele etmemesi ve çeşitli kaynaklardan bilgi talebinde bulunması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Herhangi bir suçlamayı kesinlikle reddediyoruz. Ayrıca, bu konunun en üst düzeyde görüşülmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeye teklif ettiklerini aktaran Peskov, ancak bu teklifin engellendiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da görüntülerin sahte olduğu, Ukrayna ve Batı tarafından sosyal medyaya yayıldığı yorumunda bulunmuştu.