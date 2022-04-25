Beyaz Saray, 2 yıldır boş olan Kiev Büyükelçiliği koltuğu için ABD Başkanı Joe Biden'ın adayını açıkladı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığında uzun yıllardır üst düzey görevler alan ve halihazırda ABD'nin Bratislava Büyükelçisi olan Bridget A. Brink'in Kiev Büyükelçiliği pozisyonu için aday gösterildiği duyuruldu.

Kiev Büyükelçiliği Kiev'e dönmeye başlayacak

Brink'in atanabilmesi için önce Senato Dış İlişkiler Komitesinin, ardından da Senato Genel Kurulunun onayı gerekiyor.

Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaş nedeniyle Polonya'ya taşınan Kiev Büyükelçiliği personelinin bu haftadan itibaren Kiev'e dönmeye başlayacağını duyurmuştu.



