Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkanı Biden Ukrayna için büyükelçi adayını açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD Başkanı Joe Biden, şu anda ABD'nin Slovakya'daki Büyükelçisi olarak görev yapan Bridget A. Brink'i, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine aday gösterdi. Brink'in atanabilmesi için Senato Dış İlişkiler Komitesinin ve Senato Genel Kurulunun onayı gerekiyor.
Beyaz Saray, 2 yıldır boş olan Kiev Büyükelçiliği koltuğu için ABD Başkanı Joe Biden'ın adayını açıkladı.
Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığında uzun yıllardır üst düzey görevler alan ve halihazırda ABD'nin Bratislava Büyükelçisi olan Bridget A. Brink'in Kiev Büyükelçiliği pozisyonu için aday gösterildiği duyuruldu.
Kiev Büyükelçiliği Kiev'e dönmeye başlayacak
Brink'in atanabilmesi için önce Senato Dış İlişkiler Komitesinin, ardından da Senato Genel Kurulunun onayı gerekiyor.
Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, savaş nedeniyle Polonya'ya taşınan Kiev Büyükelçiliği personelinin bu haftadan itibaren Kiev'e dönmeye başlayacağını duyurmuştu.
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