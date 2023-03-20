Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuleba, AB ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında video konferans yoluyla konuşma yaptı.

Ülkesi için topçu mühimmatının öncelikli ihtiyaç olduğunu belirten Kuleba, "Mesele sadece miktar değil, aynı zamanda tedarik hızıyla ilgili. Ne kadar çabuk mermi alırsak o kadar çok hayat kurtulur." dedi.

Bakan Kuleba, Avrupalı mevkidaşlarının Ukrayna için silah ve mühimmat alımını finanse etmek ve ortakların stoklarını yenilemek için Avrupa Barış Fonu'nu 2 milyar avro daha artırma girişimini takdirle karşıladığını dile getirdi.

Estonya'nın girişimi temelinde ortak mühimmat alımı önerisi için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e ve tüm AB üyesi devletlere teşekkür eden Kuleba, şöyle konuştu:

"Ukrayna, bazı Avrupa devletleriyle Avrupa Savunma Ajansı arasında ortak mühimmat alımı anlaşması imzalama girişimini takdirle karşılıyor. Bunun hızlı şekilde uygulanmasını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için mühimmatın bir an önce teslim edilmesini bekliyoruz. Bu zaferi yakınlaştıracak stratejik bir adımdır."

Kuleba, AB üyelerine, Ukrayna'ya ek hava savunma sistemleri, tank mermileri, tanksavar sistemleri, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahları ve diğer teçhizatları sağlama çağrısı yaptı.

Sistemli silah onarımı ve üretiminin önemini vurgulayan Kuleba, "Rusya'nın er ya da geç potansiyelini kaybedeceğini, bu nedenle şimdiden Ukrayna askerlerine maksimum sayıda silah ve mermi sağlamanın önemli olduğunu" sözlerine ekledi.