Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'da kamyon okul duvarına çarptı: 4 öğrenci öldü
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da bir okulun duvarını çarparak yıkan kamyonun sınıfa girmesi sonucu 4 öğrenci hayatını kaybetti.
Yerel basındaki habere göre, Gomba bölgesinde kontrolünü kaybeden bir kamyon okul duvarına çarparak durabildi.
Kamyonun okul duvarını yıkarak bir sınıfa girmesi sonucu 4 öğrenci ezilerek yaşamını yitirdi, 20 öğrenci yaralandı.
Bölge polisi, ölen çocukların kimlik belirleme işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.
Etiketler: Afrika
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