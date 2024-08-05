Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.08.2024 11:02

Uçuşların durmasıyla 150 bin İsrailli yurt dışında mahsur kaldı

İsrail Kanal 12 televizyonu, yaklaşık 150 bin İsraillinin, pek çok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle ülke dışında mahsur kaldığını iddia etti.

Uçuşların durmasıyla 150 bin İsrailli yurt dışında mahsur kaldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması olasılığı, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini ve dolayısıyla İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüşlerini etkiledi.

Kanal 12 televizyonunun internet sitesindeki açıklamada, birçok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini iptal etmesi nedeniyle yaklaşık 150 bin İsraillinin ülkeye dönemediği ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, yaklaşık 4 bin İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı ve İsrail'e dönmek için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edilmişti.

Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle 15 uluslararası hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz olarak durdurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Güney Afrika'da insan kaçakçılarınca alıkonan 90 Etiyopyalı kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Trabzon'dan 442,7 milyon dolarlık fındık ihracı
12:15
Uluslararası Af Örgütü: Filistinli esirlere işkence ve cinsel şiddet "savaş suçu"
12:10
Hububat ihracatı yılın ilk 7 ayında 6,8 milyar dolar oldu
12:10
İngiltere'de polisin ırkçılık yaptığı yönündeki eleştiriler artıyor
12:05
Belçika'da barınacak yer sağlanmasını bekleyen yaklaşık 4 bin sığınmacı bulunuyor
12:05
Türkiye rekabet ve nitelikli iş gücünü artırarak daha fazla yatırım çekecek
Karadeniz turizmine kazandırılan Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
Karadeniz turizmine kazandırılan Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
FOTO FOKUS
Yapay zekayla uyku apnesini önleyen yeni bir cihaz tasarlandı
Yapay zekayla uyku apnesini önleyen yeni bir cihaz tasarlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ