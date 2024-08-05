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Dünya
AA 05.08.2024 06:46

Nijerya'da silahlı saldırı: 8 ölü

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da silahlı saldırı: 8 ölü

İmo Eyaleti Polis Komiseri Aboki Danjuma, kimliği belirsiz kişilerce Onuimo bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Danjuma, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Danjuma, bölgeye güvenlik güçlerinin yönlendirildiğini, olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

Bölgede, IPOB tarafından zaman zaman saldırılar düzenliyor

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar gerçekleştiriliyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

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