İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yüksek

İsrail-Lübnan hattında gerilim had safhada.

Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla saldırı düzenlendi. Ülkenin kuzeyinde sirenler çaldı.

Saldırılarda yaralanma ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

İsrail de Lübnan'ın güneyini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Lübnan'ın sınır hattında yer alan Hula beldesinde bir evi vurduğu belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının bir diğer açıklamasında ise Beyt Lif beldesine yönelik hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA ise geçtiği haberde Beyt Lif ve Hula'da hedef alınan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Hava saldırılarında 2 Hizbullah mensubu öldü

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun hava saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü duyurdu.

7 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayı 392'ye yükseldi.

'Lübnan'ı terk edin' çağrıları

Ülkelerden bölgede tırmanan gerilime ilişkin tedbir kararları ve uyarılar da sürüyor.

Türkiye de Lübnan'da yaşananlar nedeniyle Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları ve hali hazırda Lübnan'da bulunan vatandaşların mümkünse ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

"Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır."

İngiltere, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki büyükelçilik personelinin ailelerinin geçici olarak geri çekildiğini duyurdu.

Fransa, İtalya, Avustralya da vatandaşlarına Lübnan'ı terk etme çağrısı yaptı.

Endonezya ise vatandaşlarından, geçici süreliğine Lübnan, İran ve İsrail'e seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.