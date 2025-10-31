Duman 16ºC Ankara
Dünya
AA 31.10.2025 11:50

Uçakta ani irtifa kaybı sonrası yolcular hastaneye kaldırıldı

ABD'li hava yolu şirketi JetBlue’ya ait Meksika’dan gelen uçaktaki ani irtifa kaybı nedeniyle yolcuların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre Meksika'nın Cancun kentinden ABD’nin New Jersey eyaletine giden JetBlue uçağında ani irtifa kaybı yaşandı.

162 yolcunun bulunduğu "Airbus A320" tipi uçak, irtifa kaybının ardından dün yerel saatle 14.00’te ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmazken sağlık görevlilerinin havalimanında yolcular ve mürettebatı muayene ettiği ve bazı yolcuların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

“LiveATC.net” internet sitesinin ulaştığı hava trafik kayıtlarına göre ise en az 3 kişi yaralandı.

Öte yandan FAA yetkilileri, olayın araştırıldığı bilgisini paylaştı.

ABD
Karayipler'de Melissa Kasırgası nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirdi
