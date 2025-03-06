Uçağa silahla binmeye çalışan şahıs gözaltına alındı

Avustralya'da Melbourne yakınlarındaki Avalon Havaalanı’nda bir adamın silahla Jetstar uçağına binmeye çalıştığı iddiası üzerine polis harekete geçti. Perşembe günü saat 14.50’de olay yerine çağrılan Victoria polisi, şüpheliyi uçağa binmeden önce gözaltına aldı. Olay sırasında yaralanan olmadığı bildirildi.

Jetstar yetkilileri, güvenlik ihlaliyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu vurguladı. Olayın, Sydney-Avalon seferi sırasında yaşandığı ve uçuş ekibinin şüpheliyi etkisiz hale getirme sürecinde rol oynadığı öğrenildi.

Bakım görevlisi kılığına girdi

Olay anında uçakta bulunan yolculardan Kim McLeod, uçağa bindikten kısa süre sonra kabinin ön kısmında bir hareketlilik yaşandığını ve yolcuların olayı görüntülemeye başladığını söyledi. İlk başta bir uçak kaçırma girişimi olabileceğinden şüphelendiğini belirten McLeod, pilotun anons yaparak bir kişinin büyük bir silahla uçağa bindiğini açıkladığını aktardı.

Şüphelinin, bakım görevlisi gibi davranarak uçağa giriş yaptığı iddia edildi. Mürettebat, bakım kontrollerinin tamamlandığını bildirmesine rağmen teknisyen gibi giyinmiş kişinin hala uçakta olmasının şüphe uyandırdığını fark etti. Bunun üzerine bir pilot ve bir yolcu şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

Havaalanı kapatıldı

Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından yolcular uçaktan tahliye edilirken, havaalanı güvenlik gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı. Avalon Havaalanı CEO’su Ari Suss, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve yolcuların güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.

Yetkililer, olayın detaylarını araştırmaya devam ederken havaalanının yeniden açılıp açılmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.