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Dünya
CBC News 06.03.2025 07:53

Danimarka'da 'sanat için' açlıktan öldürülmesi planlanan domuzlar kaçırıldı

Danimarka'da bir sanatçı, modern domuz üretiminin yol açtığı acıları duyurmak amacıyla, üç yavru domuzu yiyecek ve sudan mahrum bırakarak öldürmeyi planlıyordu. Ancak domuzlar kaçırıldı.

Danimarka'da 'sanat için' açlıktan öldürülmesi planlanan domuzlar kaçırıldı

Şili doğumlu sanatçı Marco Evaristti, Danimarka'da her gün yaklaşık 25 bin domuzun öldüğü şartları eleştirerek, "Şimdi Umursuyor Musun?" başlıklı sergi açtı.

Sergide, alışveriş arabalarından yapılmış geçici bir kafeste üç yavru domuzun, yiyecek ve sudan mahrum bırakılarak ve birkaç gün içinde açlıktan ölmeleri planlanıyordu.

Evaristti, Instagram hesabında serginin Danimarka'nın kesimhanelerindeki "kanlı gerçeği"yle bir karşıtlık oluşturmayı amaçladığını belirtti.

İnsanları et tüketimini azaltmaya ve hayvan refahını iyileştiren tarımı desteklemeye çağırdı.

Ancak, beklenmedik bir gelişme yaşandı ve domuzlar hayvan hakları aktivistleri tarafından çalındı.

Bu kişilere sanatçının arkadaşı Caspar Steffensen de yardımcı oldu.

Evaristti, Cumartesi günü polise başvurup domuzların çalındığını bildirdiğini, bunun ardından sergiyi kapatmak zorunda kaldığını ve arkadaşının çalınan domuzlarla ilgili itirafta bulunmasından büyük hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Ancak birkaç saat düşündükten sonra, en azından bu şekilde domuzların mutlu bir yaşam süreceklerini fark ettiğini söyledi.

Kopenhag polisi, Çarşamba günü domuzcukların sergiden çalındığına dair rapor aldığını doğruladı.

Bu Evaristti'nin ilk tartışmalı projesi değil. Daha önce, izleyicileri, mikserde altın balıkları ile çorba yapmaya teşvik ettiği bir projeye imza atmıştı.

Ayrıca 2006'da, kendi vücut yağından köfte yapıp yiyerek, aşırı tüketime ve liposuction ile zayıflamaya karşı bir eleştiri yapmıştı.

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