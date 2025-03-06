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Dünya
BBC 06.03.2025 07:28

Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı

Güney Kore Hava Kuvvetleri, KF-16 savaş uçağının askeri tatbikat sırasında atış menzili dışında sekiz bomba bıraktığını açıkladı.

Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı

Olay, Güney Kore'nin Kuzey Kore sınırına yakın Pocheon kentinde meydana geldi ve yedi kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sivillerin bulunduğu bir bölgeye düşen sekiz bombadan yalnızca birinin patladığı düşünülüyor.

Pocheon yetkilileri, patlamamış yedi bombanın güvenli bir şekilde imha edilmesi için bir bomba imha ekibinin çalıştığını ve bölgedeki sakinlerin tahliye edildiğini belirtti.

Yerel medya kaynaklarına göre, iki kişinin boyun ve omuzlarında kırıklar oluştu.

Güney Kore Hava Kuvvetleri, yaptığı açıklamada, "KF-16 uçağımız anormal şekilde 8 adet MK-82 bombası bıraktı.

Atış menzilinin dışında düştü," ifadelerini kullandı. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve zarardan dolayı özür dileyerek, etkilenenlere tazminat ödeyeceklerini bildirdi.

Olayın ardından bir kilise binası ve evler de hasar gördü. Yerel medyada yayımlanan görüntülerde, bir binanın camlarının kırıldığı ve kilisenin çatısının hasar gördüğü görülüyor.

Savunma Bakanlığı, perşembe günü yapılan eğitimin ABD güçleriyle ortak tatbikat kapsamında olduğunu bildirdi.

Güney Kore ve ABD, 10 Mart ile 20 Mart arasında ortak tatbikat yapmayı planlıyor. Bu tatbikat, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünden sonra yapılan ilk tatbikat olacak.

Bu gelişme, her iki ülkenin Kuzey Kore ve Rusya arasındaki artan ittifak karşısında duyduğu endişe ile paralel bir dönemde gerçekleşiyor.

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