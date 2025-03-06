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Dünya
The Guardian 06.03.2025 07:50

Filler ve gergedanlar Trump yüzünden "risk altında"

Çevreciler, Donald Trump yönetimine, tehdit altındaki vahşi hayvanları koruma çalışmalarına yönelik fonların kesilmesi kararını geri alması için çağrıda bulundu.

Filler ve gergedanlar Trump yüzünden "risk altında"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Avcılık ve Yaban Hayatı Hizmetleri (FWS) tarafından yönetilen milyonlarca dolarlık hibeler, Trump yönetimi tarafından askıya alındı.

Bu fonlar, özellikle ekonomik gücü sınırlı olan ülkelerde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türlerinin korunması için kritik öneme sahip.

Söz konusu fonlar, Afrika'da gergedanların korunmasına yönelik yapılan koruma faaliyetlerine, yasadışı avcılıkla mücadele için yapılan devriyelere ve aynı zamanda fil, tatlı su kaplumbağaları ve kelebek gibi türlerin korunmasına harcanıyordu.

Çevresel Çeşitlilik Merkezi'nden yapılan açıklamada, fonların dondurulmasının "akıl almaz, üzücü ve çok yasadışı" olduğu ifade edildi.

Ayrıca, bu fonların, Amerikan halkının sevdiği hayvanları korumak için önemli olduğu belirtildi.

Çevreciler, fonların kesilmesinin ABD'nin tehdit altındaki türlerle ilgili yasalarını ihlal ettiğini ve bu kararın gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

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