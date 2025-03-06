Bir milyon yabancı ziyaretçi, Güneş sistemimizde gizlice dolaşıyor olabilir

Alpha Centauri, bizim yıldız sistemimize en yakın yıldız sistemidir ve yaklaşık 4,3 ışık yılı uzaklıktadır.

Yeni yapılan araştırmalar, eğer Alpha Centauri de tıpkı güneş sistemi gibi materyal fırlatıyorsa, Oort Bulutu'nda, güneş sistemimizin kenarındaki buzlu materyallerin içinde, 328 feet (100 metre) genişliğinden büyük bir milyon kadar uzay kayaçlarının gizlice dolaşıyor olabileceğini göstermektedir.

Bu yabancı ziyaretçilerden bazıları, iç güneş sistemine de girebilir.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, Alpha Centauri'nin güneş sistemine yaklaşırken önümüzdeki 28 bin yıl boyunca bu materyalin girişinin artacağını öngörüyor.

Araştırma ekibinin bir üyesi olan Western Ontario Üniversitesi'nden Paul Wiegert, "Alpha Centauri'den gelen materyalin tamamen önemsiz olmadığını görmek bizi biraz şaşırttı" dedi ve ekledi

"Uzay çok büyük, dolayısıyla belki de Alpha Centauri'den hiç materyal ulaşamayacağını düşünmek normaldi. Ancak bu materyalin tespit edilebilecek düzeyde bulunması hoş bir sürpriz oldu."

Alpha Centauri'den gelen birçok nesne güneş sistemimize ulaşabilir

Alpha Centauri, üç yıldızdan oluşan bir sistem olup, bunlardan biri olan Proxima Centauri, Güneş dışında Dünya'ya en yakın yıldızdır ve bu sistemde sayısız gezegen olduğu düşünülmektedir.

Bu yıldızlar ve gezegenler, Alpha Centauri içindeki diğer daha küçük nesnelerin yörüngelerini etkileyerek asteroitler ve kuyruklu yıldızlar gibi gezegenimsi cisimlerin hareketini bozuyor.

Bir tür ıslak köpeğin uzun bir çamurlu yürüyüşün ardından sahibine su, çamur ve taşlardan oluşan bir sıçrama yapması gibi, Alpha Centauri de güneş sistemimize benzer bir materyal fırlatıyor; Oort Bulutu da bu materyali yakalayan bir "ceket" görevi görüyor.

Western Ontario Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Cole Gregg ve Wiegert, güneş sistemi ile Alpha Centauri arasındaki etkileşimi simüle ederek 100 milyon yıl süren bir model çalışması yaptı. Bu çalışma, Alpha Centauri'den gelen birçok nesnenin güneş sistemimize ulaşabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, Alpha Centauri'den gelen nesnelerin her yıl yaklaşık 50 adet Oort Bulutu'na girebileceğini ancak bu nesnelerden yalnızca çok küçük bir kısmının güneşe yakın bir mesafeye gelerek görünür olacağını tahmin ediyorlar.

Yüksek hızla güneş sistemine giriş yapan bu yabancı ziyaretçilerin çoğunun, Güneş'in çekim gücü nedeniyle sistemimizde uzun süre kalmayacaklarını ve sadece "geçiş ziyaretleri" gerçekleştireceklerini belirten araştırmacılar, yeni keşfedilen bir asteroitin, Alpha Centauri'den gelmiş olabileceği hakkında güçlü ipuçları verebileceğini söylüyorlar.

Wiegert, "Alpha Centauri'den gelen materyali incelemek inanılmaz heyecan verici," diyerek, "Oradan gelen bir asteroiti güneş sistemimizde bulmak, başka bir yıldız sisteminden gelen bir örnek misyonu almak gibi olurdu, üstelik bedavaya" dedi.

Araştırma, diğer yakın yıldız sistemlerinin materyal transferindeki verimliliğini inceleyerek, hangi sistemlerden materyal beklenebileceğini ve hangilerinden beklenemeyeceğini anlamayı hedefliyor.