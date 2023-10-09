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Dünya
Reuters 09.10.2023 14:30

Uçağa saldırı tehdidi: Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

İran'dan gelen bir uçakla ilgili ihbarların ardından Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Uçağa saldırı tehdidi: Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Alman polisinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Tahran-Hamburg seferini yapan uçağa ilişkin "saldırı tehdidi" içeren bir e-posta alındığı ifade edildi.

Açıklamada, uçağın yerel saatle 12.20'de Hamburg'a indiği ve özel bir alana çekildiği, uçakta aramalar yapıldığı aktarıldı.

Uçaktan indirilen 198 yolcu ve 16 mürettebatın ayrı bir alanda güvenlik kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Havalimanına iniş ve kalkışların 2 saat kapatıldığı bildirildi.

Yapılan güvenlik aramalarında bir olumsuzluk olmadığı anlaşılınca havalimanının tekrar uçuşlara açıldığı kaydedildi.

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