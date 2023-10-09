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Dünya
AA 09.10.2023 14:20

AB, uçaklarda sürdürülebilir yakıta yöneliyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, havacılık sektöründe sürdürülebilir yakıt kullanımının artırılmasını onayladı.

AB, uçaklarda sürdürülebilir yakıta yöneliyor
[Fotograf: İHA]

AB Konseyi, üye ülkelerin havacılık sektörünün sera gazı salımını düşürmek için sürdürülebilir yakıtların kullanımını artıracak bağlayıcı hedefler içeren yeni yasayı kabul etiklerini açıkladı.

Buna göre, havacılık alanındaki emisyonları düşürmek için sürdürülebilir yakıtlar teşvik edilecek.

Uçaklara yönelik sürdürülebilir yakıtların talebi ve arzı artırılacak.

AB ülkelerindeki havalimanlarının altyapıları sürdürülebilir yakıtlarla uyumlu hale getirilecek.

Havacılık yakıtların 2025'te yüzde 2'si, 2030'da yüzde 6'sı, 2050'de de yüzde 70'i sürdürülebilir olacak.

Yakıtların 2030'dan itibaren yüzde 1,2'sinin sentetik olması ve bu oranının 2050'de yüzde 35'e ulaşması gerekecek.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan yeni kurallar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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