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Dünya
AA 09.10.2023 13:55

Kırgızistan'da, KGAÖ Barış Gücü Kuvvetlerinin "Sarsılmaz Kardeşlik-2023" tatbikatı başladı

Ülkenin kuzeyindeki Issık Göl kıyı şehri olan Balıkçı'daki "Edelweys" poligonunda, KGAÖ üye ülkelerin savunma bakanlıklarına bağlı kuvvetlerin katılımıyla "Sarsılmaz Kardeşlik-2023" adlı tatbikatının resmi açılış töreni gerçekleşti.

Kırgızistan'da, KGAÖ Barış Gücü Kuvvetlerinin "Sarsılmaz Kardeşlik-2023" tatbikatı başladı
[Fotograf: Reuters]

Tören, örgüte üye Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Ermenistan, Belarus ve Rusya Federasyonu'nun milli marşlarının eşliğinde bayrakları göndere çekilmesiyle başladı.

Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı General Ruslan Mukambetov, törende yaptığı konuşmada, "KGAÖ kuvvetleri, dünyadaki durumun gerçeklerini dikkate alarak operasyonel ve stratejik tatbikatının son aşamasını yapacak." dedi.

Örgütün askeri birleşenini geliştirmek için görevlendirildiklerini belirten Mukambetov, "Bugün başlattığımız 'Sarsılmaz Kardeşlik-2023' ortak tatbikatı, öncelikle, KGAÖ Barış Gücü Kuvvetlerine barışı koruması için operasyonel ve muharebe eğitiminin verilmesini hedefliyor." diye konuştu.

KGAÖ Müşterek Genelkurmay Başkanı General Anatoliy Sidorov ise "çatışan tarafları uzlaştırmak" ve "normal yaşamı yeniden tesis etmek" gibi etkili bir araca sahip olmanın "KGAÖ kolektif güvenlik sisteminin önemli bir bileşeni" olduğunu vurguladı.

Sidorov, KGAÖ üyesi devletlerin dünyanın farklı yerlerinde 25 yıldan fazla barışı koruma deneyimi olduğunu belirterek, "2022 yılında Kolektif Barış Gücü Kazakistan'da kullanıldı. Kolektif Barış Gücü'nün bu operasyonu, Kazakistan yönetimi tarafından büyük beğeni aldı." diye konuştu.

Tatbikat 3 gün sürecek

Üç gün sürecek tatbikatta, Barış Gücü Kuvvetleri güç ve teçhizatları kullanarak düzenlenecek operasyonda, çatışma sonrası yerleşim biriminde durumu kontrol altına alma, insani yardım sağlama ve rehine kurtarma faaliyetleri yürütülecek.

Tatbikata, Ermenistan dışında Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus ve Rusya Federasyonu'ndan yaklaşık 1500 askeri personel ve 200'den fazla zırhlı araç ve teçhizat, tanklar, helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ve savaş botları katılacak.

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