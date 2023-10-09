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Dünya
Reuters, AA 09.10.2023 13:38

İsrail mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var

İsrail'in Cebaliye mülteci kampına düzenlediği hava saldırısı sonucu onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Cebaliye mülteci kampının İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Saldırı sonucu onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor
İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yasa dışı yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700’den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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İsrail mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var
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