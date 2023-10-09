Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İsrail nefretine karşı kararlı durmalıyız

Steinmeier, Bellevue Sarayı'nda düzenlenen liyakat nişanı töreninde konuştu.

İsrail-Filistin gerilimine değinen Steinmeier, "Ülkemizdeki Yahudi yaşamını korumalı ve her türlü antisemitizm ve İsrail nefretine karşı güçlü ve kararlı durmalıyız." dedi.

Steinmeier, İsrail'e yönelik saldırıların Almanya sokaklarında kutlanmasını eleştirerek, "İsrail'e yönelik acımasız saldırıların sokaklarda kutlanmasına yönelik girişimlere müsamaha gösteremeyiz. Bu terörü alkışlayanlar sadece kurbanları aşağılamakla kalmıyor, aynı zamanda insanlık onurunu ve Anayasamızı da ayaklar altına alıyorlar. Bu tür davranışlar beni dehşete düşürüyor." diye konuştu.

Almanya'nın İsrail'e verdiği dayanışma sözünü yineleyen Steinmeier, "Bu zor zamanlarda Almanya, kararlı bir şekilde İsrail'in yanındadır. İsrail halkı ve Almanya'daki Yahudiler buna güvenebilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, törende, Almanya'da sosyal faaliyetlerde bulunan Prof. Dr. Yüksel Ekinci ve Serkan Eren'e nişanlarını takdim etti.