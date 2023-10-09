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Dünya
AA 09.10.2023 14:00

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kenti yakınlarında açtığı ateş sonucu Ahmed Ebu Türki'nin (28) hayatını kaybettiği belirtildi.

Bununla birlikte İsrail güçlerinin Kudüs ve Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 16'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkilya kentlerinde 7 Ekim'den bu yana toplam 15 Filistinlinin İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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