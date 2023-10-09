İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kenti yakınlarında açtığı ateş sonucu Ahmed Ebu Türki'nin (28) hayatını kaybettiği belirtildi.

Bununla birlikte İsrail güçlerinin Kudüs ve Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 16'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkilya kentlerinde 7 Ekim'den bu yana toplam 15 Filistinlinin İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıklamıştı.