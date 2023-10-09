İsrail Ordu Sözcüsü Hagari: İran'ın Gazze'deki savaşa karıştığına dair hiçbir belirti yok

İsrail Ordu Sözcüsü General Hagari, İran'ın Gazze-İsrail savaşına müdahil olduğuna ilişkin Batı medyasında yer alan iddialara dair soruları yanıtladı.

Hagari, bu iddialara ilişkin soruya "İran'ın Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı başlatılan savaşa karıştığına dair hiçbir belirti yok." şeklinde cevap verdi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, İran güvenlik yetkililerinin İsrail'e yönelik saldırılar için son birkaç haftadır Hamas'a yardımda bulunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu haberde, Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının geçen hafta Beyrut'ta, saldırı için Hamas'a yeşil ışık yaktığı öne sürülmüştü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ali Kerimi Makam da Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Gazze-İsrail savaşı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenlemişti.

Sınır kapısındaki İsrail ordu güçlerini tasfiye ederek burayı ele geçiren silahlı gruplar, ardından sınırı aşarak İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 16 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 800 İsraillinin öldüğü, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtiliyor.