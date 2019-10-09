Dünya
Twitter'da veri skandalı09 Ekim 2019 Çarşamba 05:03 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 05:06
Sosyal medya ağı Twitter, skandal bir uygulamaya imza attı. Twitter, kullanıcılarının telefon numaralarını ve elektronik posta adreslerini yanlışlıkla kullandığını açıkladı.
Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, reklamcılara, kendi pazarlama listeleri ile Twitter kullanıcılarını eşleştirme izni verildi. Yanlışlıkla kullanıcıların telefon numaraları ve elektronik posta adresleri kullanıldı.
Twitter kaç kullanıcının bu yanlışlıktan etkilendiğini ise açıklamadı.
Facebook da benzer bir yanlışlıktan dolayı 5 milyar dolarlık cezaya çarptırılmıştı.
Kaynak: TRT Haber