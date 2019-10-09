Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, reklamcılara, kendi pazarlama listeleri ile Twitter kullanıcılarını eşleştirme izni verildi. Yanlışlıkla kullanıcıların telefon numaraları ve elektronik posta adresleri kullanıldı.

Twitter kaç kullanıcının bu yanlışlıktan etkilendiğini ise açıklamadı.

Facebook da benzer bir yanlışlıktan dolayı 5 milyar dolarlık cezaya çarptırılmıştı.

Kaynak: TRT Haber