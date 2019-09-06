Sosyal paylaşım sitesi Facebook bir kez daha güvenlik açığıyla gündemde.

Telefon numarasından kullanıcıya ulaşma imkanı sağlayan Facebook, bu uygulamayı 2018 yılında kapattı. Ancak bilgilerin veri tabanında şifresiz olarak yayınlanmaya devam ettiği anlaşıldı.

Skandalın ardından Facebook veri tabanına erişimi kapattı.

Şirket, gizlilik özelliğini değiştirmeyen kullanıcıların verilerine hala izinsiz ulaşılabileceği uyarısında bulundu.

Cambridge Analytica skandalı

Bu güvenlik skandalı ilk değil. Aynı site daha önce de benzer olaylarla gündeme geldi.

Cambridge Analytica skandalıyla ABD seçimlerinde 87 milyon kişinin verilerinin izinsiz şekilde kullanıldığı ortaya çıktı.

Amerikan Federal Komisyon 5 milyar dolar rekor ceza kesti.

540 milyon kişinin verilerinin kamuya açık kaldığı ve 29 milyon kullanıcının bilgilerinin izinsiz kullanıldığı da tespit edildi.

Birçok ülke yaşanan bu gelişmelerin ardından soruşturma açtı. Milyonlarca euroluk cezalar peş peşe geldi.

Türkiye de Facebook'a 1 milyon 650 bin lira ceza kesti.

Kaynak: TRT Haber

