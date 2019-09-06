Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırındaki Güvenç köyünün hemen karşısında yer alan Tel Abyad'a bağlı Tel Ham köyü yakınlarındaki YPG/PKK terör örgütüne ait mevzileri TRT Haber görüntüledi.

Aynı bölgeyi mart ayında da görüntüleyen TRT Haber ekibi, teröristler tarafından yapılan terör mevzilerini Güvenli Bölge kapsamında Akçakale’de Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasının ardından tekrar görüntüledi.

Görüntülerde, terör mevzilerinin içindeki tünellere gitmek için yapılan girişlerin kapanmadığı ve halen açık olduğu görülüyor.

Kaynak: TRT Haber