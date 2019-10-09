ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan soruşturmada Temsilciler Meclisi ile Beyaz Saray bir kez daha karşılıklı restleşme noktasına geldi.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye mektup gönderdi. Mektupta, Temsilciler Meclisi Trump'ın suçlanmasına ilişkin oylama yapmadıkça, soruşturmada işbirliğine gidilmeyeceği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın partizanca ve anayasaya aykırı bir eylem olduğu ifade edildi. Açıklamada "kapalı kapılar ardında yargılamalar yapıldığı ve Başkan Trump'a tanık çağırma hakkı tanınmadığı" da iddia edildi.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili üyeleri ise, ABD'nin AB Büyükelçisi Gordon Sonland'e ifadeye gelmesi için celp çıkardı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Sondland'a ifadeye gitmemesi yönünde talimat verdi.

İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, talimatın anayasal işlevlerin engellenmesine yönelik güçlü bir kanıt olduğunu ileri sürdü.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratlar'ın Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Donald Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA