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Dünya
Benzinga.com 13.06.2023 10:45

Twitter'da ücretsiz kullanıcılar için DM sayısını sınırlama planı

Elon Musk'ın Twitter kullanıcılarının günlük olarak gönderebileceği doğrudan mesaj sayısını sınırlamayı düşündüğüne dair raporların yayılmasının ardından sosyal medyada yeni bir tartışma başladı.

Twitter'da ücretsiz kullanıcılar için DM sayısını sınırlama planı

En son haberlere göre, Twitter platformu, bir kullanıcının premium Twitter Blue abonesi olmaması durumunda gönderebileceği doğrudan mesaj (DM) sayısını sınırlamak için çalışıyor.

Twitter kullanıcıları şuan 500 DM gönderebiliyor. Yeni plan dahilinde bu sayının 30 ile sınırlanacağı konuşuluyor.

Twitter artık eski Twitter değil
Twitter artık eski Twitter değil

Şirket, böyle bir hamleyle kullanıcıları daha fazla özellik sunan premium abonelik hizmeti olan Twitter Blue'nun ücretli abonesi olmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Twitter, ücretsiz kullanıcılar için DM sayısını sınırlayan bu değişikliği resmi olarak henüz açıklamadı, ancak özellik şu anda test ediliyor ve birkaç gün içinde kullanıma sunulabilir.

Kısa bir süre önce Elon Musk tarafından şirketin, DM gönderme özelliğini yalnızca göndereni takip edenlerle kısıtlayacak bir güncelleme yayınlamak için çalıştığı doğrulandı.

Yalnızca doğrulanmış kullanıcılar veya Twitter Blue aboneleri, onları takip etmeyen kullanıcılara DM gönderebilecek.

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