Almanya'daki kilise vaaz için yapay zekaya başvurdu

Deutscher Evangelischer Kirchentag (Alman Evanjelist Kilise Kongresi) adlı bir kongrenin parçası olan etkinlik, büyük ilgi gördü.

Halk, ayin başlamadan bir saat önce 19. yüzyıldan kalma kilisenin dışında uzun bir kuyruk oluşturdu.

Tüm ayin, ekranda ikisi genç kadın ve ikisi genç erkek olmak üzere dört farklı avatar tarafından verildi.

"Şimdi tam zamanı" sloganıyla yola çıkan etkinliğin ana teması, ilerlemek, ölüm korkusunu yenmek ve inancı canlı tutmak denildi.

Teknoloji duygudan yoksun eleştirisi

Avatarla kişiselleştirilen ChatGPT sohbet robotu, neredeyse tamamı yapay zeka tarafından üretilen deneysel bir kilise ayini için gelen 300'den fazla kişiye vaaz vermeye başladı.

Avatar, "Sevgili dostlar, bu yıl Almanya'da düzenlenen Protestanlar kongresinin ilk yapay zekası olarak burada sizlere vaaz vermek benim için bir onurdur" dedi.

Kiliseye gidenler yapay zeka tarafından verilen vaaz hakkında farklı düşünceler bildirdi.

Bazıları vaazda değerli bilgiler olmasına rağmen teknolojinin duygudan yoksun olduğunu söyledi.

Vaaz, dualar ve müzikten oluşan 40 dakikalık ayin ChatGPT ve Viyana Üniversitesi'nden ilahiyatçı ve filozof Jonas Simmerlein tarafından hazırlandı.

ChatGPT ile ayini oluşturan ilahiyatçı Simmerlein, niyetinin dini liderlerin yerine yapay zekayı geçirmek olmadığını söyledi. Simmerlein yapay zekanın kullanımını daha ziyade, cemaatlerindeki günlük işlerinde yardımcı olacak bir yol olarak görüyor.