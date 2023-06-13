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Dünya
AA 13.06.2023 09:19

Yeni Zelanda kamu radyosu, "Rusya yanlısı" haberler için özür diledi

Yeni Zelanda'nın kamu radyosu (RNZ), Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin haberlerinde, "Rus yanlısı propaganda" yaptığı iddiaları üzerine özür diledi.

Yeni Zelanda kamu radyosu, "Rusya yanlısı" haberler için özür diledi
[Fotograf: AP]

RNZ Üst Yöneticisi (CEO) Paul Thompson, katıldığı televizyon programında, söz konusu haberlerde "Kremlin yanlısı zırvalara" yer verilmesinin affedilemez ve büyük hayal kırıklığı olduğunu söyleyerek, Ukrayna halkı ve okuyucularına üzüntülerini bildirdi.

Bir yılı aşkın bir süre önce Reuters'a dayandırılarak yazılan haberlerin, radyoda çalışan bir personel tarafından "Rusya propagandası" içerecek şekilde değiştirildiği tespit edildi.

Ülkenin en çok okunan internet sitesinde, uluslararası toplumun tanımadığı Kırım'daki referandumun legal olduğu izlenimi veren "Rusya, referandumdan sonra Kırım'ı ilhak etti" ve "Neo-Naziler, Rusya'nın sınırlarına yönelik tehdit oluşturdu" gibi "Kremlin yanlısı" görülen ifadelere yer verilmesi tepki topladı.

Thompson, hataların bulunduğu 16 haberin düzeltmeler yapılarak editörün notuyla birlikte internet sitesinde tekrar yayımlandığını ifade etti.

"Olayın şok edici" olduğunu vurgulayan Thompson, haberlerin nasıl değiştirildiğini anlamak için kurumda soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Thompson, 9 Haziran'dan bu yana 250 haberin adli olarak incelendiğini ve binlercesinin de inceleneceğini kaydetti.

Söz konusu çalışan, soruşturma sonuçlanıncaya kadar izne ayrıldı.

Eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kamu yayıncısından daha fazla sorumluluk beklediğini belirtti.

​​​​​​​Clark, söz konusu radyo çalışanının haber içeriklerini amiri fark etmeden değiştirebilmesini "editoryal denetim yetersizliği" sözleriyle eleştirdi.

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