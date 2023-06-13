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Dünya
The Guardian 13.06.2023 09:20

14 yaşında SpaceX'in en yeni çalışanı oldu

14 yaşında Santa Clara Üniversitesi'nden mezun olan Kairan Quazi, SpaceX'in en yeni çalışanı oldu.

14 yaşında SpaceX'in en yeni çalışanı oldu

Okul tarihindeki en genç mezun olan Kairan Quazi, Temmuz ayında SpaceX'in uydu internet bölümü Starlink'te göreve başlayacak.

Quazi'nin hikayesi, California medya kuruluşlarının 17 Haziran'da Santa Clara Üniversitesi'nden mezun olmaya hazırlandığını bildirmesinin ardından viral oldu.

Körfez Bölgesi yerlisi olan Quazi, okulun 172 yıllık tarihindeki en genç mezun olmakla kalmadı, aynı zamanda çocukluklarında üniversiteden mezun olmuş kişilerin kısa listesine de katılmaya hak kazandı.

Bir kültür ve tarih sitesi olan Oldest.org, şimdiye kadarki en genç 10 üniversite mezununun bir listesini tutuyor.

Quazi, o listedeki altıdan dokuza kadar olan kişilerle hemen hemen aynı yaşta.

San Francisco televizyon kanalı KGO'nun anlattığına göre, Quazi'nin ailesi, onun gelişmiş zekasını ilk olarak, henüz iki yaşındayken tam cümlelerle konuşmaya başladığında keşfetti.

Quazi'ye üçüncü sınıfta yapılan testlere göre, zekası, genel nüfusun yüzde 99,9'undan daha yüksek.

11 yaşında üniversiteye başladı

Quazi, okul çalışmalarının kendisine yeterli gelmediğini hissetti.

Daha sonra, öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle Las Positas devlet kolejine kaydoldu ve iki yıl sonra, 11 yaşındayken bilgisayar bilimi ve mühendisliği okumak için Santa Clara'ya transfer oldu.

Quazi, okul değiştirdiğinde, teknoloji şirketi Intel'in araştırma laboratuvarında üretken yapay zeka çalışmalarını içeren bir lisans stajı da kazandı.

Quazi, Los Angeles Times'a "Öğrenmem gereken düzeyde öğrendiğimi hissettim" dedi.

Daha sonra, Elon Musk'ın uzay uçuşu firması SpaceX'in uydu internet bölümü olan Starlink ile bir iş görüşmesine girdi .

Times'a, kendisinden daha büyük bir şeyin parçası olmasına izin vereceği için bu pozisyonu istediğini söyledi.

Starlink Temmuz ayında Quazi'ye işe başlayabileceğini söyledi.

O ve annesi, mezun olduktan sonra Santa Clara'daki dairelerinden Redmond, Washington'da Starlink'teki işine daha yakın bir yere taşınmayı planlıyorlar.

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