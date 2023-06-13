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Dünya
AA 13.06.2023 10:46

ABD: Güney Kore dış politika kararlarını alma hakkına sahip

ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin tarafından Washington yönetimiyle ilişkileri nedeniyle eleştirilen Güney Kore'nin, kendi dış politika kararlarını verme hakkına sahip egemen bir ulus olduğunu söyledi.

ABD: Güney Kore dış politika kararlarını alma hakkına sahip
[Fotograf: Reuters]

ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Kirby basın toplantısında Güney Kore'yi ABD'nin yanında olmakla suçlayan Çin'in Seul Büyükelçisi Şing Haiming hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, Çinli diplomatın Seul'e baskı yapmak istiyor olabileceğini belirtti.

Güney Kore'nin "egemen, bağımsız bir ulus ve olağanüstü bir müttefik" olduğunu vurgulayan Kirby, Seul yönetiminin "uygun gördüğü dış politika kararlarını alma hakkına sahip" olduğunun altını çizdi.

Kirby, ABD'nin özellikle Ukrayna'ya sağladığı destek nedeniyle Güney Kore'ye minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

Çin Büyükelçisi Şing, Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı

Çin'in Seul Büyükelçisi Şing, Seul hükümetini Pekin ile ilişkilerini arka plana atmakla suçlayarak Seul-Washington yakınlaşmasından "oldukça rahatsız" olduğunu dile getirmesi üzerine 9 Haziran'da Güney Kore Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, meclis oturumunda Şing’in açıklamalarını "oldukça uygunsuz" bulduğunu ifade etmişti.

Güney Kore'nin Pekin Büyükelçisi Chung Jae-ho da Çin'in Seul Büyükelçisi'nin Güney Kore Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına cevaben dün Çin Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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