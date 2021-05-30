Sosyal paylaşım platformları Twitter ve Facebook, İsrail'in sivilleri hedef aldığı saldırıların ardından Filistin'e destek amacıyla yapılan paylaşımların engellenmesiyle suçlanıyordu.

Washington Post'taki habere göre, Twitter'ın açıklamasında, art arda ve çok hızlı biçimde yapılan paylaşımların hata sonucu spam olarak algılandığı belirtildi. Bunun akabinde yüzlerce hesap geçici olarak kilitlendi ve tweetler arama sonuçlarına yansıtılmadı.

Facebook'un sahibi olduğu Instagram ise problemle ilgili birden fazla açıklama yaptı. Bunların arasında, "nefret söylemi algılama yazılımı"nın anahtar kelimeyi terörizmle eşleştirmesi gibi durumunların da olduğu aktarıldı.

Şirketler problemlerin hızlıca çözüldüğünü bildirse de bazı aktivistler, çok sayıda gönderinin hala sansürlendiğini savunuyor.