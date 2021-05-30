Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 12:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan'da timsahlar korkuttu
Hindistan'ın batısında timsahlar, bir köyde paniğe yol açtı. Çevredeki hayvanları telef eden timsahlar, yetkililerin müdahalesi ile yakalandı.
Hindistan'ın Vadodara şehrinde timsahlar korkuttu.
Bölgede bir kadına saldırdılar, hayvanları telef ettiler.
Köy sakinleri arasında panik yaşandı. Köylüler, timsahları kontrol altına almaları için yetkililere haber verdi.
Timsahlardan biri etkisiz hale getirildi
Vahşi yaşam uzmanları, göletin içine tuzak kurarak bir timsahı yakaladı.
1970'lerin ortalarında neredeyse yok olma eşiğindeki timsah popülasyonu yeniden arttı. Timsahların bazı türleri nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.
Etiketler: Hindistan
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