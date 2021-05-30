Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 12:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gazze'ye saldırılarda yeni görüntü ortaya çıktı
İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren saldırılarına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir ana caddenin patlamanın etkisiyle yarıldığı görülüyor.
İsrail, 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında konutları, iş yerlerini, sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldı.
Gazze Şeridi'nde büyük yıkım meydana geldi.
Yaşanan vahşete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. 12 Mayıs tarihli güvenlik kamerası kaydında, İsrail savaş uçakları bir ana caddeyi bombalıyor.
Bombanın isabet etmesiyle yol yarılıyor ve büyük bir patlama meydana geliyor.
283 Filistinli şehit oldu
İsrail'in saldırılarında 60'tan fazlası çocuk 283 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın kişi de yaralandı.
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