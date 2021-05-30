Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Utah eyaletinde uçak kazası: 2 ölü
[Temsili fotoğraf: AP]
ABD'nin Utah eyaletindeki Powder Mountain kayak alanı yakınlarına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre, Weber ilçesi itfaiye dairesi, yerel saatle 10.00 sularında tek motorlu bir uçağın Powder Mountain kayak alanı yakınlarına düştüğünü duyurdu.
Kazanın ardından uçaktaki 2 kişiden biri olay yerinde, diğeri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Weber İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Üsteğmen Cortney Ryan, görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, uçağın dağlık alanda alçak uçuş yapmasının ardından düştüğünü belirtti.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Weber İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Federal Havacılık İdaresi iş birliğinde olayla ilgili soruşturma başlatılacak.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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