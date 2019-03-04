Irak Dijital Medya Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Twitter şirketi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin ofisine bağlı Güvenlik Medya Ağının resmi hesabını kapattı" denildi.

Söz konusu hesabın 18 Şubat'ta açıldığı, resmi duyurusunun 22 Şubat'ta yapıldığı ve 420 takipçisi olduğu aktarılan açıklamada, Güvenlik Medya Ağının Twitter hesabından şu ana kadar 10 paylaşım yapıldığı belirtilerek, "Kapatma nedeni, radikal gruplara bağlı sahte hesaplardan yapılan şikayetler olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Twitter'a kararını gözden geçirmesi çağrısı yapıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesinin ardından askeri ve güvenlik alanında yaşanan gelişmeleri basına servis etmek amacıyla "Savaş Medya Ağı" adlı bir birim kurulmuştu. Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ortak Operasyonlar Komutanlığına bağlı bu birim, DEAŞ'la savaşın sona erdiğinin duyurulmasının ardından son aylarda adı "Güvenlik Medya Ağı" şeklinde değiştirilerek Başbakanlığa bağlanmıştı.

Kaynak: AA