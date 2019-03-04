New York Times gazetesi, Çin telekomünikasyon şirketi Huawei'nin ABD federal kurumlarının şirketin ürünlerinin kullanımını yasakladığı için Teksas eyaletinde ABD hükümetine dava açmaya hazırlandığını açıkladı.

Huawei'nin baş finans sorumlusu Meng Wanzhou'nun avukatları, Wanzhou'nun anayasal haklarının ihlal edilerek üç saat boyunca sorgulandığını ve göz altında tutulduğunu iddia ederek dün Kanada hükümetine, sınır idairesine ve federal polise dava açmıştı.

Huawei, New York Times'ın haberine ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynak: Reuters