Twitter Safety’den yapılan açıklamaya göre şirket, dini grupları hedef alan ve aşağılayan paylaşımların bildirilmesinin yolunu açtı.

Bundan böyle kullanıcılar, dini gruplara karşı nefret söyleminde bulunan kişileri de site yönetimine bildirebilecek.

Açıklamada, hakaret içeren paylaşımların bildirildiği takdirde Twitter’dan kaldırılacağı belirtildi.

Şirket, dini gruplara yönelik nefret söylemini örneklerle açıkladı.

Buna göre, dini grupları kastederek “sizi bu ülkede istemiyoruz”, “ülkemizi berbat ediyorsunuz”, “iğrençsiniz” gibi ifadeler kullanan kişilere yaptırım uygulanacak.

Kaynak: TRT Haber

