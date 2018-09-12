Türkmenlerden Basra'ya içme suyu yardımı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Sorumlusu Muhammed Saman, ülkenin güneyindeki petrol zengini bölgede bulunmalarına rağmen temiz içme suyu sıkıntısı çeken Basra halkı için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Bir haftadır devam eden kampanya kapsamında yaklaşık 108 ton temiz su topladıklarını belirten Saman, "Terör örgütü DEAŞ'tan kaçarak güney kentlerine sığınan Türkmenlere kucak açan Arap kardeşlerimizin bugün yanında olacağız" dedi.

ITC Yürütme Kurulu Üyesi Nevzat Timur da Basra halkının yanında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Petrol zengini Basra kentinin normal vatandaşlık hakkı olan içme suyundan mahrum edilmesi hayret vericidir'' diyen Timur, Bağdat merkezi hükümetinin bir an önce güneydeki vatandaşlara içme suyu temin etmesi gerektiğini söyledi.

Kerkük'teki yardım kampanyasının öncüleri arasında yer alan ITC Gençlik Teşkilatı Üyesi Ömer Beyoğlu da şunları kaydetti:

"Irak'ta ilk kez bir içme suyu krizi ile karşı karşıya olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Uluslararası yardım kuruluşları ve özellikle her zaman Irak halkının yanında olan komşu Türkiye'nin destek sağlamasını istiyoruz."

Terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te ülkenin ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesinden sonra özellikle Telafer'deki binlerce Türkmen, canını kurtarmak için Irak'ın güneyindeki Şii nüfusun yoğun olduğu Basra gibi vilayetlere sığınmıştı.

Basra'daki gösteriler

Ülke petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayeti, 8 Temmuz'dan geçen cuma gününe kadar büyük gösteriler ve ardından meydana gelen şiddet olaylarına tanıklık etmişti. Basra halkı ilk önce elektrik kesintisi ve işsizlik için sokağa çıkmış daha sonra buna içme suyu krizi de eklenmişti.

Irak merkezi hükümetinin "sorunları çözeceğiz" vaatlerine inanmayan öfkeli Basralılar, valilik, belediye, bazı Şii parti binalarıyla son olarak İran'ın Basra'daki Konsolosluk binasını ateşe vermişti.

Basra'da yaklaşık 2 ay süren gösterilerde 30'dan fazla gösterici hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA