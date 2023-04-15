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Dünya
AA 15.04.2023 20:25

Türkmenistan'da Kadir Gecesi dolayısıyla 463 mahkum affedildi

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un imzaladığı kararnameyle, 17 Nisan'da idrak edilecek Kadir Gecesi dolayısıyla 463 mahkum affedildi.

Türkmenistan'da Kadir Gecesi dolayısıyla 463 mahkum affedildi
[Fotograf: AA]

Türkmenistan’ın Altın Asır televizyonunun haberine göre, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, ülkede gelenek olduğu üzere suç işleyen ve yaptıklarından pişmanlık duyan ve içtenlikle tövbe eden vatandaşların milli bayramlardan önce affedildiğini söyledi.

Serdar Berdimuhamedov, kararnameyi imzaladıktan sonra affedilen 463 vatandaşın bir an önce evlerine ve aile bireylerine kavuşmaları için gerekli tüm çalışmaların yapılması için talimat verdi.

Berdimuhamedov, 17 Nisan Kadir Gecesi dolayısıyla aftan yararlanan vatandaşların, özenle çalışmalarını, ülkede yürütülen büyük çaplı çalışmalara katkı sağlamalarını, Türkmenistan'a gönülden hizmet etmelerini diledi.

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