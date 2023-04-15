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Dünya
AA 15.04.2023 20:09

İngiltere Dışişleri Bakanı, Sudan'da çatışmaların bir an önce durması gerektiğini söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Sudan'da çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirterek, Sudan yönetimine de tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı, Sudan'da çatışmaların bir an önce durması gerektiğini söyledi
[Fotograf: İHA]

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalarla ilgili, Twitter hesabından paylaşım yapan Cleverly, "Sudan'da devam eden çatışmalar bir an önce durmalı. İngiltere, daha fazla kan dökülmemesi için Sudan yönetimini birliklerini durdurmaya ve tansiyonu düşürmeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Cleverly açıklamasında, "Askeri bir harekat bu duruma çözüm olmayacaktır." ifadelerine de yer verdi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istenmişti.

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