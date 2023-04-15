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Dünya
AA 15.04.2023 20:14

Polonya hükümeti Ukrayna gıdalarına geçici yasak uygulayacak

Polonya hükümeti, düşen fiyatlara ve tahıl ve diğer ürünlerinin satışındaki sorunlara tepkili olan çiftçilerin protestoları nedeniyle Ukrayna'dan gelen gıdalara geçici yasak uygulanması için teknoloji ile tarım ve kırsal kalkınma bakanlıklarını yetkilendirdi.

Polonya hükümeti Ukrayna gıdalarına geçici yasak uygulayacak

Polonya haber ajansı PAP'a göre, hükümet bir süredir ülkedeki çiftçilerin tepkileri nedeniyle çözüm arıyor.

Polonya Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantıda tarım pazarındaki mevcut durumu ve Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlarını tartıştı.

Polonya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlar Kurulu, teknoloji ile tarım ve kırsal kalkınma bakanlıklarına, Ukrayna'dan tarım ve gıda ürünleri ithalatının geçici olarak yasaklanması da dahil olmak üzere, Polonya tarım piyasasının istikrarsızlaşmaya karşı korunması için ilgili yasal düzenlemeleri çıkarma yetkisi verdi." ifadeleri kullanıldı.

Yetkililerin, sorunların çözümü için Ukraynalı yetkililerle sürekli temas halinde olduğu ve söz konusu uygulamanın haziran sonuna kadar süreceği bilgisi paylaşıldı.

Yetkilendirme kapsamında yasaklanabilecek ürünler listesinde tahıl, şeker, süt ve süt ürünleri yer alıyor.

İktidar partisi Hukuk ve Adalet'in lideri Jaroslaw Kaczynski bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın dostu ve müttefiki olduklarını, söz konusu uygulamanın buna zarar vermeyeceğini belirtti.

Polonya, Avrupa Birliği'ni (AB) Ukrayna'dan ithal edilen tahılı Orta Doğu ve Afrika ülkelerine gönderme sözünü tutmadığı için eleştirmişti.

Polonyalı çiftçiler de hükümeti yaşadıkları mağduriyet nedeniyle protesto etmişti.

Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk, ülkedeki çiftçilerin temel taleplerinin karşılanamayacağını öne sürerek 5 Nisan'da görevi bırakmıştı.

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